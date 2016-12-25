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Могут ли иностранцы самостоятельно усыновить ребенка из Кыргызстана? - Ответ специалистов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399345-ru.html

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25 декабря 2016, 11:26       Комментарии

Министерство труда и социального развития рассказало, могу ли иностранные граждане самостоятельно усыновить ребенка из Кыргызстана. Информация размещена на официальном сайте министерства. "В Кыргызской Республике принято законодательство с учетом норм Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, принятой в Гааге в 1993 году. В связи с этим, "самостоятельное (независимое) усыновление" отменено. Усыновление кыргызских детей иностранными гражданами будет проходить только через аккредитованные в Кыргызстане иностранные организации по осуществлению межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан КР", - сообщили специалисты.

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