Ситора из "Азии MIX": как и обещала, выйду замуж

25 декабря 2016, 11:20 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Участница КВН-команды "Азия MIX" Ситора Фармонова сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что, как и обещала, скоро выйдет замуж, поскольку команда стала чемпионом "вышки".

В пятницу "Азия MIX" выиграла в финале Высшей лиги КВН 2016 года.

"После объявления результатов я разрыдалась. Плакали Эрма (Эрмек Кененсаров) и Рася (Ростислав Ященко). Вообще у всех были слезы счастья", - поделилась эмоциями Фармонова.

Она рассказала, что напряжение перед финальной игрой было колоссальным и члены команды спали всего несколько часов в сутки.

"Готовились, репетировали каждое движение, даже взгляд каждого участника был отточен. Словом, работали, отдавая все силы", - призналась Ситора.

Кавээнщица отметила, что после интервью в Sputnik Кыргызстан, когда она пообещала выйти замуж только после того, как команда победит в финале "вышки", у всех на устах был один вопрос.

Не сдержала слёзы