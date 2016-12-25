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Ситора из "Азии MIX": как и обещала, выйду замуж

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399344-ru.html

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25 декабря 2016, 11:20       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Участница КВН-команды "Азия MIX" Ситора Фармонова сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что, как и обещала, скоро выйдет замуж, поскольку команда стала чемпионом "вышки".
В пятницу "Азия MIX" выиграла в финале Высшей лиги КВН 2016 года.
"После объявления результатов я разрыдалась. Плакали Эрма (Эрмек Кененсаров) и Рася (Ростислав Ященко). Вообще у всех были слезы счастья", - поделилась эмоциями Фармонова.
Она рассказала, что напряжение перед финальной игрой было колоссальным и члены команды спали всего несколько часов в сутки.
"Готовились, репетировали каждое движение, даже взгляд каждого участника был отточен. Словом, работали, отдавая все силы", - призналась Ситора.
Кавээнщица отметила, что после интервью в Sputnik Кыргызстан, когда она пообещала выйти замуж только после того, как команда победит в финале "вышки", у всех на устах был один вопрос.
Не сдержала слёзы

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