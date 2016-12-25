Три лавины сошли на дороге Нарын — Казарман

25 декабря 2016, 11:29 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. На трассе в Тогуз-Тороуском районе сошли три лавины, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, снежная масса сошла на 67, 69 и 73-м километрах автодороги Нарын - Казарман.

"Лавины сошли примерно в 14.00 в субботу на перевале Кара-Коо. На 67-м километре объем снежной массы составил 5 000 кубометров, на 69-м - более 8 000, а на 73-м - около 5 000", - сказано в сообщении.

Пострадавших нет. К расчистке автотрассы привлекли спецтехнику ДЭП №18, пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 1.05 в субботу лавина сошла на 44-46-м километре автодороги Нарын - Казарман. Объем снега составил 3,5 тысячи кубометров. К 6.00 трасса Нарын - Казарман была полностью открыта.