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Три лавины сошли на дороге Нарын — Казарман

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399343-ru.html

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На дорогах Кыргызстана с 25 по 29 декабря проведут принудительный спуск лавин, временно будет приостанавливаться движение машин - МЧС

25 декабря 2016, 11:29       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. На трассе в Тогуз-Тороуском районе сошли три лавины, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, снежная масса сошла на 67, 69 и 73-м километрах автодороги Нарын - Казарман.
"Лавины сошли примерно в 14.00 в субботу на перевале Кара-Коо. На 67-м километре объем снежной массы составил 5 000 кубометров, на 69-м - более 8 000, а на 73-м - около 5 000", - сказано в сообщении.
Пострадавших нет. К расчистке автотрассы привлекли спецтехнику ДЭП №18, пояснили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в 1.05 в субботу лавина сошла на 44-46-м километре автодороги Нарын - Казарман. Объем снега составил 3,5 тысячи кубометров. К 6.00 трасса Нарын - Казарман была полностью открыта.

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