Неделя-24: что вы могли пропустить

25 декабря 2016, 11:00 Комментарии

Остается неделя до Нового года, поэтому много предпраздничных материалов. Но не только ими запомнились последние дни. В Кыргызстане проблем всегда хватает, и сегодня вспоминаем, над какими еще темами работали журналисты ИА "24.kg".

Где умирают автобусы

Полгода назад мэр Бишкека поручил ликвидировать "кладбище автобусов" на территории Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия.Журналисты ИА "24.kg" выяснили, выполнено ли задание и как обстоят дела на предприятии. Что в итоге удалось разузнать - в репортаже "Кладбище автобусов, драка пассажиров за место и мечты о новом транспорте".

Каким будет следующий год

Это наверняка интересует многих. Хотя, с другой стороны, многие говорят, что делать прогнозы, особенно в нашей республике, - дело неблагодарное. Тем не менее эксперты Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов и Жолдош Осмонов специально для читателей ИА "24.kg" сделали политический прогноз на 2017 год.

Как покоряли строптивый Нарын

Энергетики на этой недели отметили свой профессиональный праздник, который омрачила очередная авария на Токтогульской ГЭС. Мы же решили вспомнить, как же строили эту знаменитую станцию, которая на сегодня остается едва ли не самым главным столпом энергетической отрасли страны. Архивные фотографии, воспоминания и исторические справки собрались в материал "Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны".

Чем удивили выборы в Бишкекский горкенеш

В столичный парламент прошли пять политических партий - СДПК, "Республика - Ата Журт", "Мекеним Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан". Но обычно к местным выборам интерес не столь велик, а потому и явка не такая большая, как при выборах Жогорку Кенеша. Тем не менее и здесь нам удалось найти пять интересных фактов.

Как суд по Аскарову перебрался в 2017-й

В Чуйском областном суде третий месяц длится процесс по пересмотру дела осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова. Дело резонансное, но чтобы в нем правильно ориентироваться в одном материале "Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия", мы собрали не только информации с процесса и всю предысторию дела, тянущегося с 2019 года, но скандалы, связанные с этим делом. А было их, поверьте, немало.

А не пора ли депутатам на покой?

После референдума-2016, на котором поддержали поправки в Конституцию, возник вопрос легитимности шестого созыва Жогорку Кенеша. Во властных кулуарах заговорили, что он "доживает" свое и в ближайшее время его могут распустить, назначив досрочные выборы. ИА "24.kg" решило собрать мнения экспертов и депутатов о возможности досрочного роспуска парламента.

Плыви, Денис, плыви

Под конец года спортивные федерации республики подводят итоги. Пловцы сделали это в формате Кубка страны, собрав в Бишкеке более ста спортсменов из КР, Казахстана и России. Лучшим пловцом Кыргызстана по итогам сезона признали Дениса Петрашова. Подробнее о том, кто сейчас задает тон в республике в этом виде спорта, в материале "Кубок Кыргызстана по плаванию: лучшие из лучших".

Чтобы милиция не обижала

Отношения граждан и правоохранительных органов не всегда складываются гладко. Корреспондент ИА "24.kg" поговорила с сотрудниками МВД Кыргызстана и узнала, как правильно с ними себя вести. Но если вы считаете, что милиционеры все-таки повели себя неправильно и нарушили ваши права, в материале есть телефоны доверия прокуратуры.

В предновогодней суете

В начале недели на площади Ала-Тоо зажгли главную елку страны. Очень красиво все оформили, и если вам хочется порадовать детишек, обязательно сходите туда вечером. А если совсем некогда или возникают проблемы с тем, как удивить своих близких новогодним презентом, можно почитать материал "7 оригинальных способов вручить подарок". Есть из чего выбрать.

И не забывайте, что одними из главных героев праздника являются дети. И даже подготовка к Новому году, украшение елки могут стать для них приключением. Не верите? Тогда посмотрите "Елочный бум: как создать праздник своими руками".

Не забыли мы и о наших любимых женщинах. Ну, кого как не их интересует вопрос, что одеть на Новый год? Советы дизайнеров и примеры праздничных нарядов мы упаковали в "Год Огненного Петуха: эпатаж приветствуется?". Наверняка можно найти что-то по душе.