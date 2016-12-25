Трасса Бишкек — Ош вновь закрыта для проезда грузовиков

25 декабря 2016, 10:47 Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. В субботу вечером введено ограничение на проезд большегрузных машин по трассе Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, такая мера введена на посту "Сосновка".

"С 20.00 введен запрет на проезд большегрузных машин. Ограничение введено из-за риска схода лавин и погодных условий. О длительности срока ограничения сообщим дополнительно", - пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось что из-за схода нескольких лавин было решено провести принудительный спуск с помощью артиллерийских расчетов Генштаба КР.