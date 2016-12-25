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Трасса Бишкек — Ош вновь закрыта для проезда грузовиков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399341-ru.html

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25 декабря 2016, 10:47       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. В субботу вечером введено ограничение на проезд большегрузных машин по трассе Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, такая мера введена на посту "Сосновка".
"С 20.00 введен запрет на проезд большегрузных машин. Ограничение введено из-за риска схода лавин и погодных условий. О длительности срока ограничения сообщим дополнительно", - пояснили в МЧС.
Ранее сообщалось что из-за схода нескольких лавин было решено провести принудительный спуск с помощью артиллерийских расчетов Генштаба КР.

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