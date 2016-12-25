За 4 года общий уровень бедности в Кыргызстане снизился на 4,7%, - исследование

25 декабря 2016, 10:20 Комментарии

За 4 года общий уровень бедности в Кыргызстане снизился на 4,7%. Об этом говорится в исследовании Национального статистического комитета "Уровень жизни населения в 2015 году". Отмечается, что в 2011 году общий уровень бедности в стране составил 36,8%, в 2012 году - 38%, в 2013 году - 37%, в 2014 году - 30,6%, а в 2017 году - 32,1%.

Согласно опубликованным данным, уровень крайней бедности в Кыргызстане за 4 года снизился на 1,3%. В 2011 году уровень крайней бедности составлял 4,5%, в 2012 году - 4,4%, в 2013 году - 2,8%, а в 2014 и 2015 годах - 1,2%.