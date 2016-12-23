Кыргызстанцы за рубежом: Как любовь к футболу привела к работе в Малайзии

25 декабря 2016, 10:08 Комментарии

О людях, которые оставили всё и уехали за границу: учиться, работать, жить, делать карьеру, воспитывать детей, искать себя…

Это истории соотечественников, которых разбросало по всему миру. Они рассказывают о трудностях переезда, другом менталитете, особенностях жизни в другой культуре и о том, как добиться успеха в чужой стране.

Нурайым Алымкулова, 27 лет

специалист департамента развития членов-ассоциаций, Азиатская Футбольная Конфедерация,

Куала-Лумпур, Малайзия

Со школьных лет я очень люблю футбол, но сама, к сожалению, не играю. Я мечтала работать в этой сфере и незадолго до окончания университета устроилась на работу в Федерацию футбола Кыргызстана (ФФКР). Я проработала там пять лет и получала настоящее удовольствие от этого.

Я ни разу не пожалела, что посвятила себя работе в этой сфере, но хотелось развиваться дальше. И так как ФФКР так же, как и все футбольные федерации азиатских стран, помимо членства в Международной федерации футбола (FIFA), является членом Азиатской футбольной конфедерации (АФК), то последняя была выбрана как следующая ступень моей работы.

Я изъявила интерес и через некоторое время состоялось собеседование. А еще через месяц пришло приглашение на работу. Еще месяца два-три ушло на подготовку всех документов, связанных с визой, и в апреле я уже прилетела в Куала-Лумпур.

Трудности переезда

Мне очень повезло, что во время работы в ФФКР я познакомилась со многими сотрудниками АФК. Языкового барьера здесь не испытывала - тут большинство людей говорит на английском. Я здесь уже 8 месяцев, и пока не сталкивалась с проблемой незнания малайского языка.

По приезде в Куала-Лумпур у меня была неделя, чтобы найти себе жилье. Коллеги сразу поделились советами, так что больших трудностей с этим не было.

Климат здесь влажный и жаркий. Насекомые очень крупные, особенно, тараканы. Ящерицы и тараканы тут дело нередкое, а я их очень боюсь. Если держать окна, двери или балкон открытыми, то они непременно окажутся в квартире.

Местная еда состоит в основном из риса и курицы. Отличаются только способы приготовления и специи. Я за все свои 27 лет жизни не ела столько риса, сколько за 8 месяцев в Малайзии. У них даже десерты из риса есть.

Тут вообще почти не ходят пешком, потому что очень жарко. Даже не жарко, а душно.

Однажды был забавный случай. Я решила пройтись до одного торгового центра пешком, район знала плохо, а батарейка на телефоне как на зло села. Спросила у прохожего, как добраться, а он ответил, что можно сесть на автобус. Тогда я уточнила, можно ли дойти пешком. Он очень удивился и сказал, что это очень далеко - придется идти минут 20. Целых 20 минут! Я решила дойти, но на половине пути тротуар просто закончился, а дальше - просто автострада. Зачем делать тротуар, если он никуда не ведет, я так и не поняла. Пришлось идти обратно и садиться в автобус.

Адаптация в целом у меня заняла месяца два, не могу сказать, что это было сложно. Может из-за работы я влилась очень быстро.

Работа

Работаю я в департаменте развития членов-ассоциаций. Мы разрабатываем различные проекты, которые помогают федерациям футбола развивать этот спорт у себя в странах.

Мой опыт работы в развивающейся федерации помогает в работе с другими странами, у которых такие же проблемы и трудности. Очень приятно видеть, как тут относятся к нашей федерации. Например, один из текущих проектов основан на инициативе ФФКР.

АФК является международной организацией, и корпоративная культура мало чем отличается от любой другой международной организации.

Город и жители

Основное население здесь составляют малайцы, китайцы и индийцы. Эти три культуры сосуществуют бок о бок и не имеют конфликтов между собой.

Уровень жизни достаточно высокий. В Куала-Лумпуре постоянно что-то строится, а страна очень быстро развивается. Возможно, скоро второй по развитию, после Сингапура, будет идти именно Малайзия.

Религия тут является неотъемлемой частью жизни. Во всех опросниках, анкетах и даже разговорах со случайными знакомыми один из первых вопросов – религия.

У них вообще чувство личного пространства совсем другое. Даже малознакомые люди задают очень много личных вопросов.

Куала-Лумпур в целом безопасный город, но при этом обычным делом является вырывание из рук телефонов, сумок и прочих ценностей проезжающими мимо мотоциклистами. Так что сумку лучше всегда носить на противоположном плече от дороги, а телефон держать в кармане.

Меня здесь все принимают за свою, постоянно говорят со мной на китайском. В этом есть и свой плюс - полиция не останавливает так же часто, как моих знакомых иностранцев.

За все время пребывания здесь меня остановили всего один раз, именно в тот день я сдала паспорт в посольство Таиланда и не сняла копию. Полиция всегда просит показать документы, а если их нет, пытается получить взятку. В тот день я была еще и без денег. Но мне повезло, я показала им в телефоне и паспорт, и разрешение на работу, а также убедила, что прямо сейчас распечатаю все это в рядом стоящем отеле.

Я уже привыкла к стандартной ситуации: когда вызываю такси, водитель видит мое имя и думает, что я малайка. А затем выхожу я, похожая на китаянку. В 99% случаев он спросит сразу: "Ты малайка или китаянка? Откуда ты?".

Уже бесчисленное количество раз я вкратце рассказывала про Кыргызстан, так как люди даже не подозревают о существовании такой страны. Самое обидное, когда, отвечая на вопрос "откуда ты?", говоришь "из Кыргызстана", а тебя переспрашивают: "Курдистан?". Получается, они знают о стране, которой даже нет на карте, а про нашу не знают.

Еще часто думают, что раз мы граничим с Китаем, значит, и культуры у нас схожи. Зато многие знают Казахстан, так как очень много студентов оттуда учится в Малайзии, а еще потому что дочь премьер-министра Малайзии вышла замуж за казахстанца.

Деньги

Если работать, то жить в Малайзии недорого. В месяц мои расходы составляют чуть меньше тысячи долларов. Это при том, что я не экономлю, снимаю полную квартиру, а не комнату, живу одна, то есть плачу за квартиру и коммунальные услуги сама.

При желании, можно выжить и на гораздо меньшую сумму. Стоимость аренды жилья разная. Я, например, живу в кондоминиуме, который находится примерно в 10-15 км от центра, то есть район далеко не центральный. Квартиры тут стоят от 300 долларов и выше.

Если питаться в уличных кафе с местной кухней, то выходит даже дешевле, чем готовить самому. Самый дешевый вариант поесть – 1,5 доллара. Но если пойти в более дорогие места, то выходит около 7-10 долларов.

Соотечественники

Кыргызстанцев в Малайзии не так много, как представителей того же Казахстана. В основном тут студенты, многие приезжают сюда учиться.

Мне повезло, в нашем офисе помимо меня есть еще два человека из Кыргызстана. Наше посольство создало группу в WhatsApp "Кыргызстанцы в Малайзии", где делятся важной информацией, но помимо этого, каждый, кому что-то нужно, всегда пишет и получает ответ.

Я переехала в Малайзию в апреле этого года и первая поездка в Кыргызстан у меня планируется на Новый год. А в дальнейшем планирую минимум раз в год приезжать домой.

Когда или если я вернусь обратно, то уверена, все будет по-прежнему. Я каждый день слежу за тем, что происходит, так что я не чувствую потери связи со страной.