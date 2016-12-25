В Оше откроется филиал Россотрудничества

25 декабря 2016, 9:33 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. В южной столице Кыргызстана, Оше, откроется филиал Россотрудничества, сообщает пресс-служба организации.

21 декабря в здании генконсульства РФ в Оше состоялась встреча, посвященная вопросам гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, с участием дипломатов, представителей мэрии и областного полпредстава, руководителей вузов, учреждений культуры, представителей творческой и научной общественности.

Также обсуждалась деятельность открывающегося в Оше отделения представительства Россотрудничества в КР.

По словам начальника управления Россотрудничества по делам СНГ Сергей Маленко, в рамках деятельности ошского представительства будут поддерживаться проекты, связанные с развитием русского языка, вузовским образованием, профессиональным развитием молодых специалистов, молодежным и творческим обменом.

"Эти и многие другие проекты будут служить укреплению двусторонних связей между Кыргызстаном и Россией", - сказал Маленко.

Россотрудничество - Федеральное агентство РФ по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству - было создано в сентябре 2008 года.