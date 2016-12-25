Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанцы за рубежом: Как любовь к футболу привела к работе в МалайзииКыргызстанцы за рубежом: Как любовь к футболу привела к работе в МалайзииМы идем на самом позитивном уровне. Осталось доработать детали, - С.Исаков о визите А.Атамбаева в УзбекистанМы идем на самом позитивном уровне. Осталось доработать детали, - С.Исаков о визите А.Атамбаева в Узбекистан

В Оше откроется филиал Россотрудничества

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399338-ru.html

Похожие новости

Филипп Киркоров приедет в Бишкек с новой шоу-программой

Филипп Киркоров устроит грандиозное шоу в Бишкеке

В Кыргызстане откроется информационный центр по вопросам религии

Президент Филиппин распрощался с США

Филиал службы миграции КР открылся в России. Телефоны сотрудников

25 декабря 2016, 9:33       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. В южной столице Кыргызстана, Оше, откроется филиал Россотрудничества, сообщает пресс-служба организации.
21 декабря в здании генконсульства РФ в Оше состоялась встреча, посвященная вопросам гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, с участием дипломатов, представителей мэрии и областного полпредстава, руководителей вузов, учреждений культуры, представителей творческой и научной общественности.
Также обсуждалась деятельность открывающегося в Оше отделения представительства Россотрудничества в КР.
По словам начальника управления Россотрудничества по делам СНГ Сергей Маленко, в рамках деятельности ошского представительства будут поддерживаться проекты, связанные с развитием русского языка, вузовским образованием, профессиональным развитием молодых специалистов, молодежным и творческим обменом.
"Эти и многие другие проекты будут служить укреплению двусторонних связей между Кыргызстаном и Россией", - сказал Маленко.
Россотрудничество - Федеральное агентство РФ по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству - было создано в сентябре 2008 года.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум