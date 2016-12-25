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Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждет прорыв

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399337-ru.html

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25 декабря 2016, 8:21       Комментарии

Кыргызстан доволен итогами рабочего визита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом внешней политики президента Сапар Исаков.
"Визит в Самарканд прошел на самом высоком уровне. Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались буквально все вопросы, которые стоят на повестке сегодняшних наших двусторонних отношений", - сказал он.
На вопрос, какие конкретно проекты обсуждались в ходе встреч глав двух государств, Сапар Исаков ответил: "Я не хочу далеко забегать вперед, но хотел бы особо отметить, что мы идем на позитиве. Я не хотел бы озвучивать тонкие детали, о которых мы договорились, чтобы дать нам возможность отработать их и уже по итогам наших принципиальных договоренностей сделать дополнительно брифинг. Это состоится буквально через пару месяцев".
"В том числе обсуждались и региональные проекты. Наши китайские коллеги обозначают проекты Великого шелкового пути. Например, там есть проект по строительству трехсторонней железной дороги. Наши узбекские друзья поддержали позицию КР по строительству железной дороги. В принципе это то, что осуждается в трехстороннем формате", -добавил Сапар Исаков.
"Это был первый визит иностранного руководителя в РУз, после того, как Шавкат Мирзиеев стал главой государства. И это вдвойне отрадно. Также отмечу, что узбекская сторона вышла за все протокольные мероприятия. Шавкат Мирамонович лично проводил нашего президента в аэропорт. Это тоже говорит о многом", - добавил Сапар Исаков.

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