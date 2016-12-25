Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мы идем на самом позитивном уровне. Осталось доработать детали, - С.Исаков о визите А.Атамбаева в УзбекистанМы идем на самом позитивном уровне. Осталось доработать детали, - С.Исаков о визите А.Атамбаева в УзбекистанТрассу Бишкек — Ош перекроют для обстрела лавиноопасных участковТрассу Бишкек — Ош перекроют для обстрела лавиноопасных участков

Все приграничные проблемы с Узбекистаном в Бишкеке обещают решить через месяц

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399336-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков рассказал об итогах рабочего визита Президента А.Атамбаева в Узбекистан

Сапар Исаков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Узбекистаном

"Бишкектеплосеть" устранила повреждение теплотрассы в районе КТУ им.Раззакова

В Бишкеке организовали новогоднее представление для детей из реабилитационных центров

Ситора из "Азии MIX": как и обещала, выйду замуж

25 декабря 2016, 8:24       Комментарии

В ходе рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны обсудили вопрос делимитации границ. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков.
"К сегодняшнему дню стороны прошли и описали около 70 процентов общей территории нашей границы. Главы государств дали прямое поручение нашим вице-премьер-министрам до середина января отработать все имеющиеся проблемы в этой части. Они будут скрупулезно заниматься этими вопросами", - сказал Сапар Исаков.
"Буквально до середины января у сторон состоятся несколько раундов переговоров. Мы договорились интенсифицировать наши переговоры именно по демаркации и делимитации наших границ", - добавил Сапар Исаков.
"В рамках визита мы получили от глав государств четкие поручения, которые мы должны отработать в течение одного месяца. Мы будем работать день и ночь над тем, чтобы их исполнить", - подчеркнул Сапар Исаков.
Алмазбек Атамбаев посетил 24 декабря Самарканд с рабочим визитом. Он почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова и провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум