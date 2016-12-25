Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше откроется филиал РоссотрудничестваВ Оше откроется филиал РоссотрудничестваВсе приграничные проблемы с Узбекистаном в Бишкеке обещают решить через месяцВсе приграничные проблемы с Узбекистаном в Бишкеке обещают решить через месяц

Мы идем на самом позитивном уровне. Осталось доработать детали, - С.Исаков о визите А.Атамбаева в Узбекистан

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399335-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков рассказал об итогах рабочего визита Президента А.Атамбаева в Узбекистан

Сапар Исаков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Узбекистаном

Все приграничные проблемы с Узбекистаном в Бишкеке обещают решить через месяц

Кыргызстан во взаимоотношениях с Узбекистаном ждет прорыв

До середины января состоятся несколько раундов переговоров с Узбекистаном по делимитации и демаркациии границ, - С. Исаков

25 декабря 2016, 8:37       Комментарии

Рабочий визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Самарканд прошел на самом высоком уровне. Об этом журналистам по итогам встреч сказал заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Сапар Исаков.
"Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке отношений двух стран. Не забегая далеко вперед отмечу, что мы идем на позитивном уровне. Осталось доработать некоторые детали", - сказал он.
С.Исаков добавил, что визит А.Атамбаева был первым визитом главы иностранного государства после того, как Ш.Мирзиеев стал президентом.
"Он, выйдя за все протокольные мероприятия, лично проводил А.Атамбаева в аэропорт", - сказал он.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум