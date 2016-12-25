Мы идем на самом позитивном уровне. Осталось доработать детали, - С.Исаков о визите А.Атамбаева в Узбекистан

25 декабря 2016, 8:37 Комментарии

Рабочий визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Самарканд прошел на самом высоком уровне. Об этом журналистам по итогам встреч сказал заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Сапар Исаков.

"Мы очень довольны результатами. На двусторонних переговорах обсуждались все вопросы, которые стоят на повестке отношений двух стран. Не забегая далеко вперед отмечу, что мы идем на позитивном уровне. Осталось доработать некоторые детали", - сказал он.

С.Исаков добавил, что визит А.Атамбаева был первым визитом главы иностранного государства после того, как Ш.Мирзиеев стал президентом.

"Он, выйдя за все протокольные мероприятия, лично проводил А.Атамбаева в аэропорт", - сказал он.