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Трассу Бишкек — Ош перекроют для обстрела лавиноопасных участков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399334-ru.html

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25 декабря 2016, 8:22       Комментарии

БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. С 25 декабря начнется принудительный спуск снежных лавин на трассе Бишкек - Ош, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Сход лавин ожидается на автодорогах Бишкек - Ош, Мырзаке - Кара-Кульжа - Алай-Куу, Ала-Бука - Каныш-Кыя, Каныш-Кыя - Кызыл-Адыр, Красная Горка - Ак-Таш, Нарын - Казарман, Каракол - Энильчек и Барскоон - Ак-Шыйрак.
"Принудительный спуск снежных лавин будет проведен на трассе Бишкек - Ош на отрезках со 132-го по 137-й и со 198-го по 250-й километры, а также на трассе Нарын - Казарман с 44-го по 45-й и с 67-го по 94-й километры", - говорится в сообщении.
Обстрел запланирован на 25-29 декабря. МЧС предупреждает, что во время спуска лавин автомобильное движение будет приостановлено, однако полностью трассу не закроют. Для обстрела ведомство привлечет артиллерийские расчеты Генерального штаба Вооруженных сил КР.
При проезде лавиноопасных участков дорог необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

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