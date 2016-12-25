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Новости Кыргызстана

Умер бывший глава МВД КР Болотбек НогойбаевУмер бывший глава МВД КР Болотбек Ногойбаев

До середины января состоятся несколько раундов переговоров с Узбекистаном по делимитации и демаркациии границ, - С. Исаков

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399333-ru.html

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25 декабря 2016, 0:41       Комментарии

Я хотел бы с большой ответственностью заявить, что к сегодняшнему дню стороны описали около 70% общей территории наших границ. Об этом 24 декабря сказал заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Сапар Исаков отвечая на вопросы журналистов отнсительно демаркации и делимитации границ с Узбекистаном. "Главы государств в ходе двусторонней встречи коснулись этого вопроса и дали поручения до середины января проработать все имеющиеся проблемы по границам. Отмечу, что до середины января состоятся несколько раундов переговоров по демаркации и делимитации", - сказал он.

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