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Президент Киргизии: "Шавкат Мирзиёев – не просто знакомый, а брат"

 

Фотографии: regnum.ru

Источник:
https://regnum.ru/news/polit/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399331-ru.html

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Атамбаев президенту Узбекистана: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

24 декабря 2016, 20:39       Комментарии

Затем Алмазбек Атамбаев встретился с действующим президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух среднеазиатских республик обсудили дальнейшее развитие киргизско-узбекских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Киргизский президент рассказал узбекскому коллеге о том, почему не смог присутствовать на похоронах Ислама Каримова. По словам Атамбаева, причиной тому послужили вторые Всемирные игры кочевников, проходившие в тот период на Иссык-Куле.
"В день похорон у нас в Киргизии проводились большие международные мероприятия, о которых вчера даже была принята резолюция ООН в поддержку кочевников. Поэтому я не смог приехать. Но хоть и поздно, мы прочитали молитву", - пояснил он.
Киргизский лидер еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост главы Узбекистана и отметил, что тот является "лидером, которого ждал узбекский народ". Помимо этого, президент Киргизии заострил внимание на том, что у киргизов и узбеков ранее было общее государство - Кокандское ханство.
"Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград", - подчеркнул он.
Алмазбек Атамбаев назвал Шавката Мирзиёева "не просто знакомым, а братом". Глава киргизского государства напомнил узбекскому коллеге о том, что в 2007 году оба они занимали посты премьер-министров - Киргизии и Узбекистана, соответственно.
"Я говорил о том, что у нас должны быть по-настоящему братские отношения между странами. Вы мне очень близки. Мой брат после развала Советского Союза переехал в Узбекистан, работал простым учителем в одном городке. Так получилось, что я его не видел почти 14 лет", - констатировал он.
ИА REGNUM напоминает о том, что 4 декабря 2016 года в Узбекистане состоялись выборы главы государства. Победу одержал премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев. За него проголосовали 88,61% избирателей.
Отметим, что по официальным данным, товарооборот Киргизии с Узбекистаном в январе - сентябре 2016 года составил $140,3 млн (около 8,54 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 46,3%. При этом киргизская сторона поставила в соседнюю республику продукции на сумму в $93,2 млн (более 5,67 млрд рублей) и импортировала из Узбекистана товаров на $47,1 млн (свыше 2,87 млрд рублей).

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