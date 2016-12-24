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И.Каримов планировал посетить Бишкек в сентябре, - президент Узбекистана Ш.МирзиеевИ.Каримов планировал посетить Бишкек в сентябре, - президент Узбекистана Ш.Мирзиеев

Атамбаев Мирзиёеву: этап борьбы за независимость Узбекистана закончился

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399330-ru.html

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24 декабря 2016, 21:11       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Для Узбекистана завершился этап борьбы за независимость, сейчас время развития двусторонних отношений, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
В субботу Атамбаев посетил с рабочим визитом Самарканд, где встретился с Мирзиёевым. Они вместе возложили цветы к могиле первого президента РУз Ислама Каримова, а после провели переговоры.
Узбекский лидер тепло поприветствовал Алмазбека Атамбаева.
"Сегодня вы почтили память первого президента Узбекистана. Ислам Абдуганиевич рассказывал, как вы разговаривали последний раз. Он тогда сказал, что в сентябре мы обязательно поедем в Бишкек... Все, что он говорил, мы теперь должны исполнить. Ваша делегация уже приезжала к нам, а наша - к вам, много позитивного произошло. Наши народы этого долго ждали", - сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана подчеркнул, что взятый главами государств темп развития отношений необходимо продолжать. Он отметил, что у КР и РУз много общего в торгово-экономической сфере.
"Совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения, товарооборот", - сказал глава республики.
В свою очередь Атамбаев поблагодарил коллегу за приглашение посетить его страну.
"Почти пять лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем. На июньской встрече в Ташкенте он сказал, что мы должны снимать все проблемы, и пообещал приехать в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по-другому... Сегодня мы прочитали молитву, пусть земля ему будет пухом", - сказал Атамбаев.
Глава Кыргызстана отметил, что у каждого лидера своя эпоха.
"Ислам Абдуганиевич сделал Узбекистан по-настоящему независимым. Мы помним его большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения. Мы тогда с вами разговаривали по несколько раз в день, и я очень благодарен, что вы нам помогли... Вы - тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений и снятие ограничений. Еще надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ ", - заявил глава КР.
Атамбаев назвал сегодняшнюю встречу символичной: в этот день 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между Узбекистаном и Кыргызстаном. В заключение президент добавил, что будет рад официальному визиту узбекского коллеги в КР.
Это первая встреча Мирзиёева в качества президента с лидером другой страны и первый за восемь лет визит главы Кыргызстана в Узбекистан.

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