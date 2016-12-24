И.Каримов планировал посетить Бишкек в сентябре, - президент Узбекистана Ш.Мирзиеев

24 декабря 2016, 20:52 Комментарии

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов собирался посетить Кыргызстан в сентябре. Об этом 24 декабря сообщил глава РУз Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым.

"Искренне приветствую вас в Узбекистане. Очень приятно, что когда все это случилось [смерть И.Каримова], вы отправили в Андижан серьезную делегацию во главе с премьер-министром КР. Вы в эти тяжелые минуты были с нами, это ваше совершенно иное отношение к нам. Сегодня вы почтили память нашего первого президента. Я признателен от имени узбекского народа", - сказал Ш.Мирзиеев.

Он рассказал, что когда И.Каримов разговаривал с А.Атамбаевым на заседании ШОС, глава Узбекистана сказал Ш.Мирзиееву: "Готовься, мы в сентябре поедем в Бишкек".

"Все, что он говорил, мы должны сейчас реализовать. За эти 3 месяца много позитивного случилось между нашими странами. Вот этот темп надо продолжать. Мы с вами о многом говорили и будем продолжать. Все, что сделано за эти последние 3 месяца, это дает большой фундамент для дальнейшего сотрудничества", - сказал глава РУз.

В свою очередь А.Атамбаев поблагодарил президента Узбекистана за приглашение посетить страну с визитом. "Почти 5 лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем. На июньской встрече в Ташкенте уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по-другому", - сказал президент.

Он отметил, что у каждого лидера своя эпоха. "У Ислама Абдуганиевича своя заслуга, он сделал по-настоящему независимый Узбекистан. Мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения. Я помню, как в июне 2010 года каждый день мы с вами по несколько раз разговаривали. Я вам очень благодарен, что в то время вы нам помогли", - сказал глава КР.