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Построим мост с велодорожкой — премьеру показали, как обновится Ош

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399328-ru.html

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К премьере "Пассажиров". Тест: хорошо ли вы знаете космическую фантастику

24 декабря 2016, 20:22       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Главе правительства Сооронбаю Жээнбекову представили проект нового моста, который планируется возвести в Оше. Государство выделит на строительство объекта 48 миллионов сомов.
Премьер-министр сейчас находится в Оше с рабочим визитом. Проект моста Жээнбекову презентовал мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев. Он сообщил, что мост соединит улицы Тилеке Баатыра и Сай-Бою, на нем предусмотрены велодорожка и тротуар для пешеходов. Параметры сооружения составят 45 метров в длину и 15 метров в ширину.
Строительство начнется в первом квартале 2017 года.

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