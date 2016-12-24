Построим мост с велодорожкой — премьеру показали, как обновится Ош

24 декабря 2016, 20:22 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Главе правительства Сооронбаю Жээнбекову представили проект нового моста, который планируется возвести в Оше. Государство выделит на строительство объекта 48 миллионов сомов.

Премьер-министр сейчас находится в Оше с рабочим визитом. Проект моста Жээнбекову презентовал мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев. Он сообщил, что мост соединит улицы Тилеке Баатыра и Сай-Бою, на нем предусмотрены велодорожка и тротуар для пешеходов. Параметры сооружения составят 45 метров в длину и 15 метров в ширину.

Строительство начнется в первом квартале 2017 года.