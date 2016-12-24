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Состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399327-ru.html

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24 декабря 2016, 20:11       Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. В ходе рабочего визита в Республику Узбекистан сегодня, 24 декабря, в городе Самарканд состоялись переговоры Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе встречи Президент Узбекистана тепло поприветствовал Президента Алмазбека Атамбаева. Он отметил, что за последние три месяца делегация Кыргызстана посетила Узбекистан, а делегация Узбекистана также с визитом побывала в Кыргызской Республике.
"Сегодня вы почтили память первого Президента Узбекистана. Ислам Абдуганиевич рассказывал, как вы разговаривали последний раз. Он сказал мне готовиться, что мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. Все, что он говорил, мы теперь должны исполнить. За эти три месяца ваша делегация приезжала к нам, наша делегация ездила к вам, очень много позитивного произошло у двух наших народов. Они этого очень долго ждали", - сказал Президент Шавкат Мирзиёев, подчеркнув, что взятый Главами государств темп развития отношений необходимо продолжать.
Шавкат Мирзиёев отметил, что между двумя государствами много общего в торгово-экономическом пространстве. "Совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения, товарооборот", - сказал Президент Узбекистана.
В свою очередь Глава государства Алмазбек Атамбаев поблагодарил Президента Республики Узбекистан за приглашение посетить страну с визитом. "Почти 5 лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем. На июньской встрече в Ташкенте уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по другому. Сегодня мы прочитали молитву. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Президент.
Алмазбек Атамбаев продолжил, что у каждого лидера своя эпоха. "У Ислама Абдуганиевича своя заслуга, он сделал по-настоящему независимый Узбекистан. Мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения. Я помню, как в июне 2010 года каждый день мы с Вами по несколько раз разговаривали. Я Вам очень благодарен, что в то время вы нам помогли", - заявил он.
Глава государства также еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост Президента.
Он отметил, что у каждого времени свой лидер. "Вы тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград", - сказал Алмазбек Атамбаев.
Президент также напомнил, что у двух народов ранее было общее государство - Кокандское ханство, границ между народами не было. "Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ", - сказал он.
Президент назвал символичной сегодняшнюю встречу, ведь в этот день 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между Узбекистаном и Кыргызстаном.
"Я думаю, сегодня в юбилейный день мы открываем новую страничку", - сказал в заключении Алмазбек Атамбаев, добавив, что будет рад официальному визиту Президента Узбекистана в Кыргызстан.
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

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