Атамбаев президенту Узбекистана: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

24 декабря 2016, 20:11 Комментарии

В ходе рабочего визита в Республику Узбекистан сегодня, 24 декабря, в городе Самарканд состоялись переговоры президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи глава РУз тепло поприветствовал Алмазбека Атамбаева. Он отметил, что за последние три месяца делегация Кыргызстана посетила Узбекистан, а делегация РУз также с визитом побывала в КРе.

"Сегодня вы почтили память первого президента Узбекистана. Ислам Абдуганиевич рассказывал, как вы разговаривали последний раз. Он сказал мне готовиться, что мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. Все, что он говорил, мы теперь должны исполнить. За эти три месяца ваша делегация приезжала к нам, наша делегация ездила к вам, очень много позитивного произошло у двух наших народов. Они этого очень долго ждали", – сказал Мирзиёев, подчеркнув, что взятый главами государств темп развития отношений необходимо продолжать.

Шавкат Мирзиёев отметил, что между двумя государствами много общего в торгово-экономическом пространстве.

"Совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения, товарооборот", – сказал президент Узбекистана.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев поблагодарил коллегу за приглашение посетить страну с визитом.

"Почти 5 лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем. На июньской встрече в Ташкенте уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по другому. Сегодня мы прочитали молитву. Пусть земля ему будет пухом", – сказал президент.

Алмазбек Атамбаев продолжил, что у каждого лидера своя эпоха.

"У Ислама Абдуганиевича своя заслуга, он сделал по-настоящему независимый Узбекистан. Мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения. Я помню, как в июне 2010 года каждый день мы с вами по несколько раз разговаривали. Я вам очень благодарен, что в то время вы нам помогли. Вы тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград", – сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент также напомнил, что у двух народов ранее было общее государство – Кокандское ханство, границ между народами не было.

"Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ", – сказал он.

Президент назвал символичной сегодняшнюю встречу, ведь в этот день 20 лет назад в Ташкенте подписан договор о вечной дружбе между Узбекистаном и Кыргызстаном.

"Я думаю, сегодня в юбилейный день мы открываем новую страничку", – сказал в заключении Алмазбек Атамбаев, добавив, что будет рад официальному визиту президента Узбекистана в Кыргызстан.