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Алмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношенияхАлмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношенияхАлмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама КаримоваАлмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

Источник:
http://24.kg/vlast/42301_almaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399325-ru.html

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Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

24 декабря 2016, 19:32       Комментарии

В ходе рабочего визита в Самарканд глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поблагодарил народ Узбекистана за помощь во время июньских событий 2010 года.
"Конечно, у каждого лидера своя эпоха, и большая заслуга Ислама Абдуганиевича (Каримова - первого президента Узбекистана. - Прим. ИА "24.kg") в том, что он сделал стабильный и независимый Узбекистан, который избежал волнений. У нас было две революции. Надо ценить стабильность. И мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция президента Узбекистана помогла остановить провокационные столкновения", - сказал Алмазбек Атамбаев.
"И я помню, как в июне 2010-го мы с вами каждый день по нескольку раз разговаривали. Я вам очень благодарен за то, что вы нам тогда реально помогли", - добавил глава КР, обращаясь к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.
"У каждого времени свой лидер. Вы - тот лидер, которого ждал народ Узбекистана. Этап борьбы за независимость окончен. Теперь большой упор нужно делать на экономику, развитие отношений, снимать какие-то ограничения, ненужные преграды, заборы", - отметил Алмазбек Атамбаев.
"У нас было общее государство - Кокандское ханство. Мы это прекрасно помним. Тогда не было никаких границ. Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ", - резюмировал президент КР.

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