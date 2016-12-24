Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Самарканде Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового авто марки Chevrolet CaptivaВ Самарканде Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового авто марки Chevrolet CaptivaАлмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границАлмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

Алмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношениях

Источник:
http://24.kg/vlast/42302_almaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399324-ru.html

Похожие новости

Состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

В Самарканде Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового авто марки Chevrolet Captiva

Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

А.Атамбаев: Сегодня мы открыли новую страницу кыргызско-узбекских отношений

24 декабря 2016, 19:34       Комментарии

"Очень символично, что мы встречаемся в день, когда 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о вечной дружбе между нашими странами", - заявил сегодня в ходе рабочего визита в Самарканд президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
"Возможно, в какой-то период о нем забыли. Я рад, что президент Узбекистана - мой хороший товарищ, друг и брат, которого я знаю почти десять лет. Сегодня мы открываем новую страничку в юбилейный день. И этот договор будет уже не просто бумагой, которую подписали. С вашим приходом этот договор будет совершенно иным", - отметил глава КР.
"Ждем вас в Бишкеке", - добавил Алмазбек Атамбаев, обращаясь к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум