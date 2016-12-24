В Самарканде Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового авто марки Chevrolet Captiva

24 декабря 2016, 19:41 Комментарии

В рамках рабочего визита в Узбекистан президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового автомобиля марки Chevrolet Captiva.

В Самарканде главы двух государств посетили совместное узбекско-германское предприятие " JV MAN Auto - Uzbekistan", где организовали выставку специальной и сельскохозяйственной техники.

На заводе производят более 50 наименований техники. Годовая мощность - более 3 тысяч единиц. Автомобили, собранные на этом заводе, экспортируют в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны.

В павильонах был представлен весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.

"Машины бюджетные, нормальные", - сказал президент РУз Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.

"За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только ни привозят! Даже радиоактивные", - признался ему Алмазбек Атамбаев.

"А это последняя Nexia, совершенно новая", - заметил Шавкат Мирзеев.

"Красивая машина", - сказал Атамбаев.

"А это Chevrolet Malibu. По субботам-воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная", - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге присесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.

Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были в спортивной форме в цвете флагов Узбекистана и Кыргызстана.

Отметим, что в ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. "Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент", - сказал он.