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Атамбаев президенту Узбекистана: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границАтамбаев президенту Узбекистана: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границАлмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношенияхАлмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношениях

В Самарканде Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового авто марки Chevrolet Captiva

Источник:
http://24.kg/vlast/42303_v_sam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399323-ru.html

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24 декабря 2016, 19:41       Комментарии

В рамках рабочего визита в Узбекистан президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посидел за рулем нового автомобиля марки Chevrolet Captiva.
В Самарканде главы двух государств посетили совместное узбекско-германское предприятие " JV MAN Auto - Uzbekistan", где организовали выставку специальной и сельскохозяйственной техники.
На заводе производят более 50 наименований техники. Годовая мощность - более 3 тысяч единиц. Автомобили, собранные на этом заводе, экспортируют в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны.
В павильонах был представлен весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.
"Машины бюджетные, нормальные", - сказал президент РУз Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.
"За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только ни привозят! Даже радиоактивные", - признался ему Алмазбек Атамбаев.
"А это последняя Nexia, совершенно новая", - заметил Шавкат Мирзеев.
"Красивая машина", - сказал Атамбаев.
"А это Chevrolet Malibu. По субботам-воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная", - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге присесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.
Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были в спортивной форме в цвете флагов Узбекистана и Кыргызстана.
Отметим, что в ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. "Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент", - сказал он.

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