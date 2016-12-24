Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама КаримоваАлмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама КаримоваБишкекская мэрия организует акцию "Позовите птиц в свой сад"Бишкекская мэрия организует акцию "Позовите птиц в свой сад"

А.Атамбаев: Сегодня мы открыли новую страницу кыргызско-узбекских отношений

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399322-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев: Мы открываем новую страничку в кыргызско-узбекских отношениях

А.Атамбаев: Сегодня мы открыли новую страницу кыргызско-узбекских отношений (фоторепортаж)

В столичной школе открыт кабинет этнокультуры (фото)

Премьер С.Жээнбеков принял участие в церемонии открытия средней школы в Араванском районе

"Правительство намерено продолжать работу, направленную на развитие спорта" - С.Жээнбеков на открытии спорткомплекса в Оше

24 декабря 2016, 19:24       Комментарии

Сегодня памятный день - 20 лет назад мы подписали договор о дружбе между нашими странами, и сегодня мы открываем новую страницу, этот договор теперь не будет просто бумагой, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 24 декабря в Самарканде.
"Я почти 5 лет работал с Исламом Каримовым, пусть земля ему будет пухом. В ходе встречи он говорил, что мы должны снять все вопросы между нашими странами. Хорошо, что сегодня представилась возможность почтить его память. Мы еще в 2007 году говорили, что у нас должны быть братские отношения между странами", - сказал президент.
"У каждого президента своя эпоха, свои заслуги. Ислам Каримов смог сохранить в Узбекистане стабильность, это очень важно. У нас в Кыргызстане произошли 2 революции, это тяжело", - сказал А.Атамбаев.
Президент Кыргызстана поздравил Шавката Мирзиеева с избранием. "Я хочу еще раз поздравить вас с избранием на пост президента Узбекистана. Вы человек, которого я считаю братом. Я вас не видел почти 14-15 лет, вы мне очень близки... Вы тот лидер, которого ждал Узбекистан. Теперь надо большой упор сделать на развитии экономики, на снятии барьеров. У нас раньше было одно государство, Кокандское ханство, тогда не было границ", - отметил А.Атамбаев, обращаясь к Ш.Мирзиееву.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум