Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

24 декабря 2016, 19:31 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, в ходе рабочего визита в Республику Узбекистан возложил цветы к могиле первого президента РУз Ислама Каримова в Самарканде, сообщает пресс-служба главы государства..

Атамбаев почтил память Ислама Каримова вместе с Шавкатом Мирзиёевым, который также возложил цветы к месту захоронения первого президента РУз.

"Затем главы государств посетили предприятие "Man Auto-Uzbekistan". Они ознакомились с деятельностью совместного узбекско-немецкого предприятия, осмотрели образцы техники, выпускаемой на данном заводе. Президенты осмотрели выставку, где были представлены продукты текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, товары народного потребления, производимые на территории страны", – говорится в сообщении.

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