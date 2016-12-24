Шавкат Мирзиеев: Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили

24 декабря 2016, 18:50 Комментарии

"Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили", - заявил сегодня на встрече с президентом Кыргызстана глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Отметим, что Атамбаев находится с рабочим визитом в Самарканде. Здесь главы двух государств посетили совместное предприятие MAN Auto - Uzbekistan, где проходит выставка специальной и сельскохозяйственной техники.

"Мы сегодня о многом поговорили. У нас очень много общего. Я вам показал не все. Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент. Все нельзя же показывать", - шутя сказал Шавкат Мирзиеев.

"Совместными усилиями мы можем нарастить наши торгово-экономические отношения и товарооборот. То, что мы сделали за последние три месяца, дает хорошую основу, фундамент для продолжения наших отношений", - отметил глава РУз.