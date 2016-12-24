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Президент Кыргызстана пояснил, почему не смог прилететь на похороны Ислама КаримоваПрезидент Кыргызстана пояснил, почему не смог прилететь на похороны Ислама КаримоваШавкат Мирзиеев: За три месяца у наших народов произошло очень много позитивногоШавкат Мирзиеев: За три месяца у наших народов произошло очень много позитивного

Шавкат Мирзиеев: Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили

Источник:
http://24.kg/vlast/42298_shavk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399320-ru.html

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24 декабря 2016, 18:50       Комментарии

"Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили", - заявил сегодня на встрече с президентом Кыргызстана глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Отметим, что Атамбаев находится с рабочим визитом в Самарканде. Здесь главы двух государств посетили совместное предприятие MAN Auto - Uzbekistan, где проходит выставка специальной и сельскохозяйственной техники.
"Мы сегодня о многом поговорили. У нас очень много общего. Я вам показал не все. Многое оставил, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент. Все нельзя же показывать", - шутя сказал Шавкат Мирзиеев.
"Совместными усилиями мы можем нарастить наши торгово-экономические отношения и товарооборот. То, что мы сделали за последние три месяца, дает хорошую основу, фундамент для продолжения наших отношений", - отметил глава РУз.

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