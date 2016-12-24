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Президент Кыргызстана пояснил, почему не смог прилететь на похороны Ислама Каримова

Источник:
http://24.kg/vlast/42299_prezi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399319-ru.html

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Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана

24 декабря 2016, 18:59       Комментарии

В рамках рабочего визита в Узбекистан глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пояснил, почему не смог прилететь на похороны первого президента РУз Ислама Каримова.
"Почти пять лет мы как президенты с Исламом Абдуганиевичем общались, работали. Пусть земля ему будет пухом. На июньской встрече в Ташкенте он сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы. И тогда он обещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по-другому", - сказал Алмазбек Атамбаев.
"Хорошо, что сегодня у нас была такая возможность почтить память. Потому что в день похорон у нас в Кыргызстане проводились большие международные мероприятия (II Всемирные игры кочевников. - Прим. ИА "24.kg"), о которых вчера даже была принята резолюция ООН в поддержку кочевников. Поэтому я не смог приехать. Но хоть и поздно, мы прочитали молитву", - отметил глава КР.

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