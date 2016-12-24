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Алмазбек Атамбаев считает президента Узбекистана не просто знакомым, а братом

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42300_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399318-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

24 декабря 2016, 19:12       Комментарии

В ходе рабочего визита в Самарканд глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев еще раз поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеева с избранием на пост президента РУз.
"Вы - человек, которого я считаю в какой-то мере не просто знакомым, а братом. Мой брат после развала Советского Союза переехал в Узбекистан, работал простым учителем в одном городке. Так получилось, что я его не видел почти 14 лет. Именно вы мне привезли гостинцев в Ташкенте, я помню", - сказал Алмазбек Атамбаев.
"В 2007 году и я, и вы были премьер-министрами. Я говорил о том, что у нас должны быть по-настоящему братские отношения между странами. Вы мне очень близки", - добавил он.

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