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Бишкекская мэрия организует акцию "Позовите птиц в свой сад"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399317-ru.html

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24 декабря 2016, 19:16       Комментарии

По инициативе столичной мэрии муниципальное предприятие "Зеленстрой" совместно с бишкекским управлением образования организуют акцию "Позовите птиц в свой сад!". Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Сейчас разрабатывается совместная программа по изготовлению скворечников и кормушек для птиц школьниками на уроках труда с последующей установкой в парках, скверах и других местах обитания пернатых. Сотрудники "Зеленстроя" уже разработали эскизы кормушек и передали в управление образования для школьников.
Как известно, в Бишкеке много вредителей деревьев, а птицы - естественные истребители вредных насекомых и их личинок, поэтому необходимо привлекать их в места большого скопления деревьев.
"За один день птица может уничтожить столько ползающих и летающих насекомых, сколько весит сама. Ласточки, стрижи, скворцы, синицы, трясогузки, мухоловки и многие другие окажут существенную помощь в борьбе с вредителями. Если мы вернем птиц в наши парки и скверы, то это будет значительным вкладом в улучшение экологической ситуации в городе", - говорится в сообщении.

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