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Сотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399315-ru.html

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В Бишкеке из-за гололеда высыпали более 500 тонн песка и слои

24 декабря 2016, 19:00       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с ночи проводят работу по очистке тротуаров, улиц и остановок, сообщает пресс-служба мэрии.
"Задействованы 21 снегоуборочная машина, 4 трактора ("Беларусь") для очистки тротуаров, 4 грейферных погрузчика. Работают 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного управления, а также 510 дворников столичных районов", - сообщает мэрия.
По данным муниципалитета, на отсыпку уже израсходована 501 тонна песка и более 54 тонн соли. Работы по уборке продолжаются.
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