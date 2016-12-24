Сотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега

24 декабря 2016, 19:00 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с ночи проводят работу по очистке тротуаров, улиц и остановок, сообщает пресс-служба мэрии.

"Задействованы 21 снегоуборочная машина, 4 трактора ("Беларусь") для очистки тротуаров, 4 грейферных погрузчика. Работают 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного управления, а также 510 дворников столичных районов", - сообщает мэрия.

По данным муниципалитета, на отсыпку уже израсходована 501 тонна песка и более 54 тонн соли. Работы по уборке продолжаются.

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