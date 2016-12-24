Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
ясно −8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шавкат Мирзиеев: Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружилиШавкат Мирзиеев: Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружилиИ так сойдет! "Бишкектеплосеть" выполняет работу лишь наполовинуИ так сойдет! "Бишкектеплосеть" выполняет работу лишь наполовину

Шавкат Мирзиеев: За три месяца у наших народов произошло очень много позитивного

Источник:
http://24.kg/vlast/42297_shavk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399314-ru.html

Похожие новости

Состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Шавкат Мирзиеев: Все, что мы делаем, должны делать, чтобы наши люди дружили

Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие "Man Auto-Uzbekistan"

Кыргызстанка вышла в четвертьфинала международного конкурса "Краса Вселенной-2017"

Исламисты обнародовали видеозапись сожжения заживо турецких солдат

24 декабря 2016, 18:42       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев искренне приветствовал главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который прибыл сегодня в Самарканд с рабочим визитом.
"Мне очень приятно, что когда это все случилось, вы во главе с премьер-министром отправили очень солидную делегацию. И в те тяжелые минуты вы были с нами. А сегодня вы почтили память нашего первого президента. Это совершенно иное ваше отношение к Исламу Абдуганиевичу и народу Узбекистана", - сказал Шавкат Мирзиеев.
"Ислам Абдуганиевич мне рассказывал, как вы на ШОС последний раз разговаривали. Он мне говорил: "Ты готовься, мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек". Но так уж получилось... Я думаю, мы все, что он говорил, теперь должны исполнять", - добавил глава РУз.
"За эти три месяца при вашей поддержке очень много позитивного у наших народов произошло. Они этих дней очень долго ждали. Скажу вам искренне: мне даже письма пишут с Киргизии. С благодарностью о том, что во главе с Алмазбеком Шаршеновичем открыли дорогу. Взятый нами темп надо продолжать", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум