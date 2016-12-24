Шавкат Мирзиеев: За три месяца у наших народов произошло очень много позитивного

24 декабря 2016, 18:42 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев искренне приветствовал главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который прибыл сегодня в Самарканд с рабочим визитом.

"Мне очень приятно, что когда это все случилось, вы во главе с премьер-министром отправили очень солидную делегацию. И в те тяжелые минуты вы были с нами. А сегодня вы почтили память нашего первого президента. Это совершенно иное ваше отношение к Исламу Абдуганиевичу и народу Узбекистана", - сказал Шавкат Мирзиеев.

"Ислам Абдуганиевич мне рассказывал, как вы на ШОС последний раз разговаривали. Он мне говорил: "Ты готовься, мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек". Но так уж получилось... Я думаю, мы все, что он говорил, теперь должны исполнять", - добавил глава РУз.

"За эти три месяца при вашей поддержке очень много позитивного у наших народов произошло. Они этих дней очень долго ждали. Скажу вам искренне: мне даже письма пишут с Киргизии. С благодарностью о том, что во главе с Алмазбеком Шаршеновичем открыли дорогу. Взятый нами темп надо продолжать", - отметил Шавкат Мирзиеев.