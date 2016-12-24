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И так сойдет! "Бишкектеплосеть" выполняет работу лишь наполовину

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352676_i_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399312-ru.html

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24 декабря 2016, 18:39       Комментарии

Полторы недели неудобств для жителей этажки, сломанные ворота - результат работы ОАО "Бишкектеплосеть". На участке рядом с домом №26 по проспекту Чуй произошла авария, прорвало трубу с горячей водой. Коммунальщики среагировали оперативно, вырыли яму, устранили неисправность. На этом запал к работе по всей видимости пропал. Работники исчезли, а развороченное углубление в земле осталось.
"Яма перегораживает половину дороги, ведущей в глубь микрорайона Восток-5. Ночью и в гололед она представляет опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов. Подъехать к дому №26 не представляется возможным. А вдруг в одной из квартир произойдет пожар, как к месту ЧП подъедет пожарный расчет?", - возмущаетсчя жительница дома Екатерина Шувалова.
Сотрудники коммунальных служб пообещали восстановить поломанные ворота, ну и конечно, закопать ров, но воз и ныне там, добавляет девушка.
"Примечательно, что в этом месте месяц назад уже проходили раскопки по той же причине. Как оказалось, работа была некачественной, раз пришлось делать это вновь. И в прошлый раз пообещали восстановить асфальтовое покрытие, но так этого и не сделали. Просевшую почву жители выравнивали сами при помощи камней, лопат и бетонных блоков. И весь этот барадак творится под боком Свердловской районной администрации", -жалуется Шувалова
В мэрии сегодня пообещали разобраться с проблемой в кратчайшие сроки

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