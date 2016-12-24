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Премьер проверил, как в Оше модернизируют ветеринарную лабораторию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399311-ru.html

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24 декабря 2016, 18:27       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием Ошского зонального центра ветеринарной диагностики. Проверка прошла в ходе рабочей поездки главы правительства по Ошской области.
Ранее Жээнбеков поручил построить новые и модернизировать действующие ветлаборатории. Первый этап этой работы со сметой в 37,3 миллиона сомов предусматривает реконструкцию таких лабораторий в Оше и Бишкеке. На втором этапе правительство построит новые учреждения в Таласе, Баткене, Караколе и Балыкчи, а также модернизирует 13 действующих. На данные цели выделяется 165 миллионов сомов.
Премьеру сообщили, что реконструкция Республиканского центра ветеринарной диагностики в Оше почти завершена. Он будет оборудован по современным технологиям, что позволит проводить лабораторные исследования различной сложности. Жээнбеков поручил завершить реконструкцию и начать исследования в ранее обозначенные сроки.
"Нам очень важно обеспечить население экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и увеличить объемы ее экспорта. Это станет возможно только с модернизацией системы ветеринарного и фитосанитарного контроля", - отметил глава правительство.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием Ошского зонального центра ветеринарной диагностики Премьер-министр также подчеркнул важность постоянного совершенствования учебных программ с целью подготовки высококвалифицированных специалистов.

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