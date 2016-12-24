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В Самарканде началась встреча А.Атамбаева и Ш.МирзиееваВ Самарканде началась встреча А.Атамбаева и Ш.МирзиееваВ столичной школе открыт кабинет этнокультуры (фото)В столичной школе открыт кабинет этнокультуры (фото)

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399310-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ

24 декабря 2016, 18:05       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл сегодня, 24 декабря, с рабочим визитом в Узбекистан.
В аэропорту города Самарканда его встретил заместитель премьер-министра РУз, министр здравоохранения Адхам Икрамов.
После приветствия и совместного фотографирования главы двух государств прибыли к мавзолею "Шахи Зинда", где Алмазбек Атамбаев со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым возложили цветы к могиле первого президента РУз Ислама Каримова.
Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни от инсульта. Главу Узбекистана госпитализировали 28 августа. С этого момента он находился в коме. Слухи о том, что Ислам Каримов умер, распространялись еще с 29 августа, но официальный Ташкент подтвердил их 2 сентября 2016 года.

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