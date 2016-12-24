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ЦИК утвердил результаты выборов 17 горкенешей (данные)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399309-ru.html

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24 декабря 2016, 17:56       Комментарии

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 декабря утвердила итоги голосования на выборах депутатов ряда местных кенешей. По итогам заседания члены ЦИК утвердили протоколы 5 городских кенешей и 60 айыльных кенешей Жалал-Абадской области, 6 городов и 24 айыльных кенешей Баткенской области (Айдаркен, Сулюкту, Кадамжай, Кызыл-Кыя, Исфана и Баткен), итоги по городу Нарын и 53 айыльных кенеша Нарынской области, протокол по городу Талас и 37 айыльных кенешей по Таласской области.
Также утверждены протоколы об итогах голосования в городе Чолпон-Ата и 40 айыльных кенешах Иссык-Кульской области.
По Чуйской области утверждены протоколы 3 городов (Кайинды, Кемин, Орловка) и 27 айыльных кенешей.
На следующем заседании будут рассмотрены протоколы 5 городских кенешей и около 149 айыльных кенешей.

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