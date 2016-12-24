В столичной школе открыт кабинет этнокультуры (фото)

24 декабря 2016, 17:58 Комментарии

В столичной школе-лицее №28 открылся кабинет этнокультуры. Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, школа является Ресурсным центром для подготовки учителей по многоязычному образованию. В учреждении работает кружок этнокультуры кыргызского народа, где учащиеся знакомятся с видами кыргызского прикладного искусства: узорное ткачество, плетение узорных циновок из чия, вышивка, изготовление изделий из войлока.

Программа многоязычного образования внедряется в интересах укрепления общенационального единства, так как растет потребность в знании государственного языка в сфере бизнеса, управления, обслуживания, а также в образовательной сфере.

С 2014 года школа-лицей вошла в число пилотных школ, внедряющих программу многоязычного образования в рамках проекта "Единство - в многообразии", реализуемого при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Фонда миростроительства ООН.