Чем важен визит Атамбаева в Узбекистан, рассказали узбекские эксперты

24 декабря 2016, 17:55 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Визит президента КР Алмазбека Атамбаева в Узбекистан может стать прорывом в отношениях двух стран и способствовать созданию универсального механизма для урегулирования споров между государствами Центральной Азии. Так считает заместитель заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории при Национальном университете Узбекистана, кандидат философских наук Равшан Назаров, пишет Sputnik Узбекистан.

По его словам, узбеки и кыргызы веками проживают рядом, причем на протяжении длительного времени - в рамках единых государственных образований, таких как Кокандское ханство, Российская империя, СССР. Однако последние четверть века народы Узбекистана и Кыргызстана сосуществуют уже в рамках соседних независимых государств.

"Международно-правовая основа взаимоотношений двух независимых государств достаточно богата и включает в себя более 100 документов, основным из которых является Договор о вечной дружбе, подписанный 20 лет назад - 24 декабря 1996 года. Сейчас Узбекистан и Кыргызстан сотрудничают в рамках многих авторитетных международных организаций, прежде всего СНГ и ШОС. Однако есть комплекс пока неразрешенных двусторонних вопросов", - заметил эксперт.

Среди них специалист выделяет в первую очередь делимитацию и демаркацию спорных участков границы, решение проблем, связанных с анклавами, урегулированием водно-энергетических вопросов и либерализацией пограничного режима.

В последнее время, подчеркивает эксперт, многие аналитики говорят о "возрождении", "восстановлении", "оздоровлении", "перезагрузке" отношений между двумя республиками, и это добрый знак. Весьма позитивными моментами можно считать визит делегации КР в Андижанскую область Узбекистана в октябре этого года и ответный визит узбекской делегации в Ошскую область Кыргызстана, замечает он.

"От предстоящего визита президента Кыргызстана в Узбекистан ожидают многого не только народы двух соседних государств, но и зарубежная общественность. Обеспечение региональной стабильности в Центральной Азии возможно лишь при условии добрососедских отношений между всеми странами региона. Если РУз удастся решить все проблемы с Кыргызстаном, это будет настоящий прорыв, и созданную модель можно будет в дальнейшем использовать для улучшения взаимоотношений с другими государствами, в частности с Таджикистаном", - подчеркнул Назаров.

О приоритетности восстановления добрососедских отношений свидетельствуют и высказывания президентов двух стран. Так, например, Шавкат Мирзиёев отмечал, что Узбекистан остается приверженным проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей - Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев говорил, что пришло время для реализации многих проектов, которые по тем или иным причинам тормозились ранее. Глава КР выделил ряд совместных проектов с РУз и КНР, в частности, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.