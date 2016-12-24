Чем займутся члены "Азии MIX" после КВН, рассказал Эльдияр Кененсаров

24 декабря 2016, 18:05 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Капитан команды "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров рассказал Sputnik Кыргызстан о дальнейших планах после победы коллектива в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

Финал игры состоялся 23 декабря. На титул чемпиона претендовали пять команд, лучшей по итогам трех конкурсов стала "Азия MIX". Во время финала члены коллектива заявили, что это их последняя игра в КВН.

Кененсаров описал свои ощущения как "приятную легкую опустошенность внутри".

"Что касается будущего команды, то, скорее всего, у каждого свои планы. Основной костяк будет заниматься новыми творческими изысканиями, в задумках несколько проектов: кино, Интернет, телевидение", - рассказал Кененсаров.

Интернациональная команда "Азия MIX" впервые в истории Центральной Азии завоевала титул чемпиона Высшей лиги КВН.