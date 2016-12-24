Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие "Man Auto-Uzbekistan"

24 декабря 2016, 17:48 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посетил предприятие "Man Auto-Uzbekistan" в городе Самарканд. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе посещения Главы государств ознакомились с деятельностью совместного узбекско-немецкого предприятия, осмотрели образцы техники, выпускаемой на данном заводе.

Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели выставку, где были представлены продукты текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, товары народного потребления, производимые на территории страны.