Студентка из КРСУ прошла в четвертьфинал конкурса "Краса Вселенной"

24 декабря 2016, 17:12 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Студентка Кыргызско-Российского Славянского университета Алина Фролова прошла в четвертьфинал международного конкурса "Краса Вселенной - 2017", который проводится в России, сообщается на официальном сайте.

Конкурсанток отбирали по всему миру посредством интернет-кастинга. Оргкомитет бьюти-состязаний рассматривал заявки в течение двух месяцев, после чего составил рейтинг самых красивых девушек планеты, которых и допустили к четвертьфинальному поединку.

"Алина Фролова стала первой участницей четвертьфинала международного конкурса "Краса Вселенной - 2017" от Кыргызстана", - сообщается на сайте.

Определилась первая участница четвертьфинала от Республики Кыргызстан. #красавселенной #конкурс #девушки #Кыргызстан #Kyrgyzstan #velconteproduction #beautyofuniverse #beauty #fashion

Фото опубликовано Beauty of Universe 2017 (@beautyofuniverse_official) Дек 23 2016 в 4:57 PST

Время и место проведения четвертьфинала и остальных туров пока не известны.

20-летняя Алина Фролова - профессиональная модель. Ранее она становилась "Мисс КРСУ - 2014" и "Вице-мисс красавица Кыргызстана - 2013". Летом прошлого года Алина принимала участие во всемирном смотре красоты "Мисс туризм - 2015".

Конкурс "Краса Вселенной" считается российским аналогом "Мисс Вселенная". Полуфиналисток выберут путем зрительского голосования, а победительницу определят члены жюри. Ей вручат 25 тысяч долларов и корону.

Финал конкурса планируется провести во второй половине следующего года.