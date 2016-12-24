Премьер С.Жээнбеков принял участие в церемонии открытия средней школы в Араванском районе

24 декабря 2016, 17:04 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки по Ошской области принял участие в церемонии открытия средней школы в селе Жеке-Мисте Араванского района. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства отметил, что из года в год увеличиваются средства, выделяемые из республиканского бюджета на сферу образования. На сегодня 19,2 % средств из республиканского бюджета направлены на этот сектор. Если в 2010 году на образование выделялось 12 млрд сомов, то в 2016 году - эта сумма выросла до 28,2 млрд сомов, что является хорошим показателем.

"Выделяемые средства в первую очередь направлены на строительство новых школ в регионах республики, обеспечение учебниками, пополнение педагогическими кадрами и оснащение компьютерами. В этом году Правительством страны проведен капитальный ремонт в 105 школах, кроме того, из 105 образовательных учреждений до конца 2016 года 80 будут сданы в эксплуатацию. Как говорил Президент страны Алмазбек Атамбаев, до конца 2017 года в Кыргызстане не будет ни одной аварийной школы. Я убежден, что вклад, вложенный в сектор образования, обязательно будет оправдан в будущем. Также надеюсь и верю, что такие школы будут выпускать высоко образованное, интеллигентное и воспитанное поколение", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Премьер-министр констатировал, что село Жеке-Мисте, расположенное в Араванском районе на приграничной территории, является стратегическим населенным пунктом.

"Укрепление границ и развитие приграничных территорий является важной составляющей национальной безопасности и территориальной целостности любого государства. Одним из приоритетных направлений в работе Правительства является развитие регионов, а также оказание поддержки селам, расположенным на приграничной территории", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Глава Правительства пожелал успехов всему преподавательскому составу, который посветил свою жизнь благородному делу - воспитанию будущего поколения.

С.Жээнбеков надеется, чтобы среди выпускников этой школы появятся те, кто будет определять дальнейшую судьбу страны, внесет вклад в развитие ее экономики и станут одними из выдающихся личностей.

Премьер-министр напомнил, что в скором времени будет разработан второй этап Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус. Это позволит более системно развивать приграничные территории.

Глава Правительства передал поздравление Президента Алмазбека Атамбаева и отметил, что за последние годы Кыргызстан вступил на путь развития и уже сегодня видны первые положительные результаты.