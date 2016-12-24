ЦИК утвердила итоги выборов в Нарынский горкенеша: прошли 5 партий

24 декабря 2016, 17:15 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 декабря утвердила результаты голосования на выборах депутатов Нарынского городского кенеша. На выборах горкенеш 11 декабря приняли участие 11 тыс. 123 избирателя.

Согласно предварительным данным, голоса избирателей между политическими партиями распределились следующим образом:

- СДПК - 3 тыс. 550 голосов (31,9%);

- "Ала-Тоо Ынтымагы" - 1 тыс. 741 голос (15,65%);

- "Республика - Ата-Журт" - 1 тыс. 507 голосов (13,57%);

- "Кыргызстан" - 1 тыс. 357 голосов (12,19%);

- "Онугуу-Прогресс" - 1 тыс. 255 избирателей (11,28%);

- "Ата Мекен" - 749 голосов (6,73%);

- "Замандаш" - 531 голос (4,77%);

- "Улуу Кыргызстан" - 433 голоса (3,89%).

На выборах в местные кенеши для политических партий пороговый барьер составляет 7%.