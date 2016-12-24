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Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие "Man Auto-Uzbekistan"Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев посетили предприятие "Man Auto-Uzbekistan"ЦИК утвердила итоги выборов в Нарынский горкенеша: прошли 5 партийЦИК утвердила итоги выборов в Нарынский горкенеша: прошли 5 партий

В Баткенский горкенеш прошли 5 партий, - ЦИК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399301-ru.html

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24 декабря 2016, 17:16       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 декабря утвердила результаты голосования на выборах депутатов Баткенского городского кенеша.
На выборах в Баткенский горкенеш 11 декабря приняли участие 5 тыс. 93 избирателя.
Голоса избирателей между политическими партиями распределились следующим образом:
- СДПК - 1 тыс. 718 голосов (33,8%);
- "Жаны Доор" - 1 тыс. 60 голосов (20,8%);
- "Республика - Ата-Журт" - 616 голосов (12,9%);
- "Кыргызстан" - 636 голосов (12,5%);
- "Онугуу Прогресс" - 529 голосов (10,4%);
- "Замандаш" - 346 голосов (6,8%);
- "Бутун Кыргызстан" - 188 голосов (3,7%);
- "Против всех" - 16 голосов.
На выборах в местные кенеши для политических партий пороговый барьер составляет 7%.

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