В Баткенский горкенеш прошли 5 партий, - ЦИК

24 декабря 2016, 17:16 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 24 декабря утвердила результаты голосования на выборах депутатов Баткенского городского кенеша.

На выборах в Баткенский горкенеш 11 декабря приняли участие 5 тыс. 93 избирателя.

Голоса избирателей между политическими партиями распределились следующим образом:

- СДПК - 1 тыс. 718 голосов (33,8%);

- "Жаны Доор" - 1 тыс. 60 голосов (20,8%);

- "Республика - Ата-Журт" - 616 голосов (12,9%);

- "Кыргызстан" - 636 голосов (12,5%);

- "Онугуу Прогресс" - 529 голосов (10,4%);

- "Замандаш" - 346 голосов (6,8%);

- "Бутун Кыргызстан" - 188 голосов (3,7%);

- "Против всех" - 16 голосов.

На выборах в местные кенеши для политических партий пороговый барьер составляет 7%.