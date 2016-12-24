Сноубордисты прокатились по ночному Бишкеку, милиция намерена их оштрафовать

24 декабря 2016, 16:17 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. В ночь с пятницы на субботу во время обильного снегопада сноубордисты прокатились на досках по центральным улицам Бишкека. Об этом некоторые из них рассказали сами, опубликовав в социальных сетях фотографии и видео.

В частности, видеороликами на своих страницах поделились пользователи Михаил Попов и Тем Колосов. Как видно на записи, спортсмены прикрепили доски к внедорожнику специальным тросом и отправились на "прогулку" по проезжей части парка имени Панфилова, Старой площади и проспекту Эркиндик.

Пользователи отмечают, что катанию по центральным улицам мешало посыпание их песком, из-за чего пришлось выбрать "второстепенные дороги". Отчаянные сноубордисты просят столичную мэрию не посыпать дороги в первую же ночь после снегопада.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан обратился в Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека за комментариями по поводу ночного сноубординга. В УПМ отметили, что это является нарушением закона и, скорее всего, спортсменов придется оштрафовать.