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Сноубордисты прокатились по ночному Бишкеку, милиция намерена их оштрафовать

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399298-ru.html

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24 декабря 2016, 16:17       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. В ночь с пятницы на субботу во время обильного снегопада сноубордисты прокатились на досках по центральным улицам Бишкека. Об этом некоторые из них рассказали сами, опубликовав в социальных сетях фотографии и видео.
В частности, видеороликами на своих страницах поделились пользователи Михаил Попов и Тем Колосов. Как видно на записи, спортсмены прикрепили доски к внедорожнику специальным тросом и отправились на "прогулку" по проезжей части парка имени Панфилова, Старой площади и проспекту Эркиндик.
Пользователи отмечают, что катанию по центральным улицам мешало посыпание их песком, из-за чего пришлось выбрать "второстепенные дороги". Отчаянные сноубордисты просят столичную мэрию не посыпать дороги в первую же ночь после снегопада.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан обратился в Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека за комментариями по поводу ночного сноубординга. В УПМ отметили, что это является нарушением закона и, скорее всего, спортсменов придется оштрафовать.

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