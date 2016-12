Примбердиев прокомментировал недоступность SMS-голосования в Кыргызстане

24 декабря 2016, 16:28 Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Кыргызстанский исполнитель Кайрат Примбердиев прокомментировал недоступность для кыргызстанцев SMS-голосования в шоу "Голос" на Первом канале России.

Накануне он прошел в финал конкурса, исполнив песню "And I am telling you" в версии Дженнифер Хадсон. Соперником кыргызстанца был российский певец Олег Кондраков. Примбердиев победил с небольшим отрывом по результатам зрительского и судейского голосований и стал первым финалистом.

"Любимый кыргызский народ, безусловно, SMS-голосование не было доступным для тебя, но я чувствовал твою поддержку. Это чувство давало мне большую силу. Я глубоко благодарен всем. Каждое свое достижение посвящаю народу Кыргызстана", - сказал Примбердиев в интервью корреспонденту Sputnik.

Артист добавил, что не знает, куда еще занесет его судьба. Но где бы он ни оказался, Примбердиев обещает прославлять свою родину и ее жителей.

"Для меня выше всяких государственных наград признание и поддержка своего народа. Спасибо всем!" - отметил он и поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом.

В решающем туре шоу "Голос" Кайрату предстоит сразиться с тремя финалистами: Александром Панайотовым (команда Григория Лепса), Садором Милано (команда Полины Гагариной) и Дарьей Антонюк (команда Леонида Агутина). Финал пройдет 30 декабря.