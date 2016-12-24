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Примбердиев прокомментировал недоступность SMS-голосования в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399297-ru.html

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Кайрат Примбердиев вышел в финал российского "Голоса"

Президент КР: "Азия MIX" являются предметом гордости для большинства кыргызстанцев

24 декабря 2016, 16:28       Комментарии

БИШКЕК, 24 дек - Sputnik. Кыргызстанский исполнитель Кайрат Примбердиев прокомментировал недоступность для кыргызстанцев SMS-голосования в шоу "Голос" на Первом канале России.
Накануне он прошел в финал конкурса, исполнив песню "And I am telling you" в версии Дженнифер Хадсон. Соперником кыргызстанца был российский певец Олег Кондраков. Примбердиев победил с небольшим отрывом по результатам зрительского и судейского голосований и стал первым финалистом.
"Любимый кыргызский народ, безусловно, SMS-голосование не было доступным для тебя, но я чувствовал твою поддержку. Это чувство давало мне большую силу. Я глубоко благодарен всем. Каждое свое достижение посвящаю народу Кыргызстана", - сказал Примбердиев в интервью корреспонденту Sputnik.
Артист добавил, что не знает, куда еще занесет его судьба. Но где бы он ни оказался, Примбердиев обещает прославлять свою родину и ее жителей.
"Для меня выше всяких государственных наград признание и поддержка своего народа. Спасибо всем!" - отметил он и поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом.
В решающем туре шоу "Голос" Кайрату предстоит сразиться с тремя финалистами: Александром Панайотовым (команда Григория Лепса), Садором Милано (команда Полины Гагариной) и Дарьей Антонюк (команда Леонида Агутина). Финал пройдет 30 декабря.

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