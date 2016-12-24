Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в Узбекистан

24 декабря 2016, 15:51 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Самарканд Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита Атамбаев возложит цветы к могиле первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

"Далее Алмазбек Атамбаев встретится с президентом Узбекистанп Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", – говорится в сообщении.