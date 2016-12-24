Сооронбай Жээнбеков: "Здоровье населения – одно из главных условий устойчивого развития страны"

24 декабря 2016, 15:39 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Здоровье населения - одно из главных условий устойчивого развития страны. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков выступая на церемонии открытия инфекционного отделения Ноокатской территориальной больницы в Ошской области, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Как проинформировал глава Ноокатской районной государственной администрации - аким Бекболот Айтиев, строительство данного объекта было начато в 2014 году.

Здание состоит из двух этажей, общей площадью в 1282 квадратных метра, рассчитано на 50 койко-мест и уже полностью готово к приему граждан.

Глава Правительства подчеркнул, что в текущем году на сферу здравоохранения из республиканского бюджета были выделены 14,5 млрд. сомов, что в 2,5 раза превышает показатель 2010 года. Но несмотря на это, по словам Сооронбая Жээнбекова, в медицине на сегодняшний день существует ряд нерешенных проблем, таких как надлежащее обеспечение кадровыми ресурсами отдаленных районов республики, обеспечение современной техникой медицинских учреждений и реконструкция и модернизация их зданий.

В этой связи Премьер-министр подчеркнул, что Правительством ведется посильная работа по обеспечению равного доступа населения к современным медицинским услугам.

Сооронбай Жээнбеков также напомнил, что в текущем году по Ошской области за счет местного бюджета и грантовых средств, были построены четыре новых медицинских учреждения и ведется строительство еще двух.

Глава Правительства передал поздравление Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и заверил присутствующих в том, что и в дальнейшем медицине со стороны государства будет уделяться пристальное внимание.