Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Узбекистан

24 декабря 2016, 15:45 Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня с рабочим визитом прибыл в город Самарканд Республики Узбекистан. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

В ходе визита Глава государства возложит цветы к могиле первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Алмазбек Атамбаев встретится с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.