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Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в УзбекистанАлмазбек Атамбаев с рабочим визитом вылетел в УзбекистанВ Кыргызстане нет национального резерва государственных кадров, - ГКСВ Кыргызстане нет национального резерва государственных кадров, - ГКС

Президент Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Узбекистан

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399294-ru.html

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24 декабря 2016, 15:45       Комментарии

Бишкек, 24 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня с рабочим визитом прибыл в город Самарканд Республики Узбекистан. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики
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