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В Кыргызстане нет национального резерва государственных кадров, - ГКС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399293-ru.html

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24 декабря 2016, 15:40       Комментарии

В Кыргызстане нет национального резерва государственных кадров. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.
Но, по его словам, ГКС намерена работать в этом направлении.
"Ранее был набор в национальный резерв, и он действовал определенный период времени. Затем он перестала действовать, но мы хотим, чтобы резерв действовал, потому что есть задача, поставленная президентом А.Атамбаевым, привлекать молодых способных людей", - сказал Н.Момуналиев.
Также глава ведомства отметил, что это позволит молодым людям, получившим образование за рубежом, устроиться на государственную службу в Кыргызстане.
"Мы хотим взять в национальный резерв молодых людей, отучившихся за рубежом и желающих устроиться в госорган, которые имеют потенциал. Есть очень много ребят, которые готовы работать на государственной службе, но работодатели не знают о них. Наши госорганы не ищут таких людей", - сказал Н.Момуналиев.
Он добавил, что во все государственные органы можно пройти по конкурсу, кроме Аппаратов правительства, президента и Жогорку Кенеша.
"В данных госорганах конкурс не проходит, так как там установлен особый порядок, который они определяют сами", - отметил Н.Момуналиев.

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