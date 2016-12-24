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Спецслужбы Казахстана задержали 33 подозреваемых в экстремизме

Источник:
http://knews.kg/2016/12/spetss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399292-ru.html

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24 декабря 2016, 15:29       Комментарии

В Казахстане спецслужбы задержали 33 человека, которых обвиняют в причастности к деятельности запрещенной организации "Ат Такфир валь-Хиджра", сообщает ВВС.
Комитет по национальной безопасности Казахстана сообщил, что задержания и обыски проходили в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алма-Ата.
"Ат Такфир валь-Хиджра" признана экстремистской судебным решением в 2014 году, ее деятельность запрещена на территории Казахстана.
В сообщении говорится, что в ходе обысков обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег.
Как говорится в заявлении КНБ, идеология движения "Ат-Такфир уаль-Хиджра" строится на предъявлении "обвинения в неверии" или такфира другим мусульманским общинам.
Несмотря на то, что некоторые последователи такфиризма отвергают насильственные действия, именно этой идеологии придерживаются многие экстремистские организации.

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