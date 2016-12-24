Премьер-министр: Правительство продолжит развивать спорт

24 декабря 2016, 15:36 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 декабря, в рамках рабочей поездки по Ошской области принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса в городе Ош. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По республике повсеместно строятся различные спортивные площадки и комплексы, в Кыргызстане проводятся различные спортивные мероприятия международного, республиканского значения, в числе которых Вторые Всемирные игры кочевников.

"Правительство страны намерено развивать и продолжать начатую работу, направленную на развитие спорта. В частности, воспитать здоровое поколение кыргызстанцев, подготовить чемпионов, которые будут прославлять на международной арене Кыргызстан", – отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он, поздравив всех с радостным событием, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и спортивных побед.

"Премьер-министр также ознакомился с проектом моста, соединяющего улицы Тилеке баатыра и Сай-Бою в городе Ош. По сообщению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева, мост будет оборудован отдельной велодорожкой и тротуаром для пешеходов. Параметры моста составят 45 метров в длину и 15 метров в ширину. Общая сметная стоимость проекта составляет 48 млн сомов из республиканского бюджета. Строительные работы планируется начать в первом квартале 2017 года", – говорится в сообщении.

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